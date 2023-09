Atalanta-Cagliari, Ranieri: “Dobbiamo capire che siamo in Serie A”

“Nel primo tempo la squadra mi è sembrata timorosa, anche se l’Atalanta è partita a rullo. Hanno attaccanti veloci, che creano difficoltà. Meritavamo qualcosina di più, ma sapevamo di dover soffrire e continueremo a lavorare per cercare di migliorare. Le idee i ragazzi le hanno in testa, ma la differenza tra la A e la B è la velocità di esecuzione. Dobbiamo capire che siamo in Serie A”. Lo ha detto il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta. Nel turno infrasettimanale i sardi sfideranno il Milan: “Stasera rientriamo, domani c’è allenamento – spiega a Dazn -. Dobbiamo mettere in campo chi è più in forma e chi ha la forza di correre per 90′. Calendario? In questi casi, bisogna lavorare su tutto. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare partite tremende. Neanche mi aspettavo i due punti che abbiamo. Dobbiamo imparare a correre bene e senza paura di sbagliare”. E sui prossimi avversari: “Mi aspetto un grande Milan che è tra le pretendenti alla vittoria finale. Vuole tornare in corsa, c’è posto per tutti lì davanti“.