Udinese, conti in equlibrio e ricavi importanti: i friulani modelli di sostenibilità

Fine anno che suona come un momento in cui si devono trarre i bilanci di una stagione sportiva importante. E’ arrivato questo momento anche in casa Udinese, società che si è sempre contraddistinta per colpi di mercato in entrata ed in uscita grazie ad un modello di sostenibilità e di scouting invidiato da tutt’Europa.

Da un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale dei friulani, l’Udinese si dimostra modello di sostenibilità con una stagione che si è chiusa ancora una volta con conti in equilibrio e con ricavi stra importanti, pari al 60%. Questo il comunicato: “Udinese Calcio si conferma modello di sostenibilità anche dal punto di vista della governance. E’ stato, infatti, depositato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023 che conferma la virtuosità dei conti della società.

Il valore del patrimonio netto, infatti, si attesta a 123 milioni di euro, dato che evidenzia la grande solidità della società.

In discesa anche il debito finanziario che fa registrare un -18% rispetto al precedente bilancio.

Aumenta, invece, il valore netto dei diritti pluriennali al 30/06/2023 che si attesta a quota 45 milioni con un valore di mercato del parco giocatori, a quella data, di ben 185 mln €.

A questi valori, si aggiunge la sensibile crescita dei ricavi arrivati a quota 126 milioni di euro rispetto ai 78 di un anno fa, questo grazie al ritorno alla piena capienza degli stadi ed al fattore Bluenergy Stadium che ha generato ricavi da botteghino per 8 milioni.

Parallelamente, grazie alle politiche di gestione virtuosa che caratterizzano da sempre il business model Udiense, il costo della produzione è diminuito del 16%.

Il conto economico, dunque, fa registrare una perdita di esercizio di soli 3,6 milioni a dispetto dei 69 del precedente. Il dato di -3,6 milioni, però, è ancora influenzato dagli ammortamenti, pari a 6,5 milioni, generati dalla rivalutazione di stadio e marchio effettuata nel 2020 e consentita dalla normativa speciale Covid. Depurato, dunque, dall’effetto degli ammortamenti, il bilancio di esercizio risulta “virtualmente” in utile di 2,9 milioni.

Il valore economico più rilevante, l’Ebidta, è positivo e si attesta a 54 milioni di €.

Per quanto riguarda l’anno corrente, inoltre, Udinese Calcio ha sottoscritto due importanti accordi commerciali relativi alla denominazione commerciale dello stadio con Bluenergy e al main sponsor con IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA aventi un valore più elevato dei precedenti conclusi al 30 giugno 2023.

A conferire ulteriore stabilità e solidità al club, è l’assegnazione quinquennale dei diritti televisivi.

Tutti questi fattori fanno si che Udinese Calcio continui a rappresentare un modello, in un panorama calcistico nazionale ed internazionale in cui le difficoltà finanziarie sono all’ordine del giorno, continuando, così, a godere di grande affidabilità da parte degli istituti di credito.

La società, quindi, conferma la sua virtuosità certificata anche dal riconoscimento, da parte del Brand Finance Football Sustainability Index, quale club più sostenibile di Italia e quarto al mondo anche grazie alla sua governance“.