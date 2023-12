Roma, Tiago Pinto tentato dal vento d’Arabia: il portoghese è in scadenza

La Roma progetta il mercato invernale, ma senza capire quale sarà il futuro prossimo del general manager dei giallorossi. Tiago Pinto, infatti, ha il suo contratto in scadenza nel prossio giugno e non avrebbe avuto ancora nessun contatto diretto con i Friedkin per discutere l’eventuale rinnovo. Per questo la sua permanenza in quel della Capitale non sarebbe da considerarsi scontanta.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, sul general manager portoghese ci sarebbe la forte concorrenza da parte dei club della Saudi Pro League araba, pronta a mettere sul piatto cifre faraoniche per portare il ds in Arabia. Non solo Pinto però potrebbe abbandonare la Roma. Infatti, occhi anche al futuro di Lina Soulokou, il cui contratto è anche in scadenza nel prossimo giugno e su cui sarebbe forte anche qui il vento d’Arabia.