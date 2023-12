Running, domenica 31 dicembre la ‘We Run Rome 2023’

Saranno quasi 10mila i runners che prenderanno parte all’ultimo evento romano dell’anno, all’insegna dello sport e del benessere, e che regalerà, ai partecipanti e ai turisti, momenti unici nel centro della Capitale. Domenica 31 dicembre alle ore 14 prenderà il via ‘We Run Rome 2023’, l’evento podistico organizzato dall’ASD atleticom, giunto alla dodicesima edizione, con partenza e arrivo allo stadio delle Terme di Caracalla.

Oggi in un hotel di Roma si è tenuta la presentazione dell’evento che si svolge sotto l’egida della FIDAL, con i patrocini del CONI, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio. Sono tre le tipologie di gara: la 10 km competitiva, la 10 km non competitiva e la 5 km non competitiva, per soddisfare le esigenze di atleti agonisti, ma anche di famiglie e di chi da poco si è avvicinato al mondo del running. Il percorso attraversa le strade e le piazze più belle della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

“Sosteniamo l’organizzazione dell’Atleticom We Run Rome a Roma – ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore allo sport, grandi eventi, moda e turismo di Roma Capitale- per consolidare una tradizione che il 31 dicembre unisce sia sportivi che turisti. Merito di un percorso suggestivo che si corre nel cuore della Città Eterna e che rappresenta, per tanti, un modo per vivere il Capodanno nella Capitale in maniera assolutamente originale. Sia per chi viene da fuori, sia per romane e romani che vogliono chiudere l’anno vivendo appieno la città”.

“La We Run Rome – ha spiegato Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’ASD Atleticom – si sta affermando anno dopo anno come un evento a forte vocazione sociale, turistica e naturalmente sportiva. Il 31 dicembre è un giorno di festa per tutti e correre i 10 km della nostra gara, nel centro storico della città più bella del mondo, è una cosa davvero speciale. A oggi, ci avviciniamo ai 10 mila partecipanti. Poi, all’alba del nuovo anno, con la We Run Rome alle spalle, inizieremo subito a lavorare per ‘Il Miglio di Roma’, in programma un paio di settimane prima degli Europei di atletica leggera”.