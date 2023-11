Lecce, D’Aversa: “Se su quattro gol due arrivano da situazioni dubbie, contribuisce”

Roberto D’Aversa commenta in conferenza stampa il match appena concluso tra il suo Lecce ed il Parma, valevole per l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. A vincere sono stati gli ospiti con il risultato di 2-4.

“Vedendo il risultato finale la sconfitta è un po’ pesante. Il vantaggio è stato meritato, anche se sulla situazione del primo gol credo ci fosse un fuorigioco. Non ci possiamo permettere di subire quattro gol – ha detto l’allenatore-. Il rigore che ci hanno dato e che ci hanno tolto va analizzato, ex arbitri hanno detto che è calcio di rigore. Se su quattro gol ce ne sono due che arrivano su situazioni dubbie quello contribuisce, non per fare polemica ma bisogna analizzare le cose a 360 gradi“.

D’Aversa continua: “Era una partita importante, anche per come si andrà ad affrontare la partita di domenica. La partita di stasera serviva anche per il morale, la vittoria manca da un po’. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Non era semplice col doppio svantaggio recuperare la partita. Bisogna sempre giocare con entusiasmo, nonostante la sconfitta. Nel calcio quando commetti degli errori vieni punito. Dobbiamo far sì che gli episodi ci girino a favore“, conclude il tecnico.