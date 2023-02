Atletica, il presidente Mei: “Jacobs uomo da battere nel 2023”

“Jacobs non credo debba dimostrare ancora la sua grandezza. Le medaglie del 2021 e 2022 dicono che ormai mette in riga tutti. Se sta bene, non ce n’è per nessuno. Nel 2023 continuerà a dimostrare al mondo che l’uomo da battere è lui. Lo stesso penso valga per Tamberi, Stano e Palmisano. E poi ci sono tutti i giovani che si sono affacciati alla ribalta internazionale. La base si sta allargando”. Queste le parole di Stefano Mei ai microfoni de “La politica nel pallone” su Rai GR Parlamento. Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha fissato gli obiettivi degli atleti di spicco del movimento italiano, tra cui c’è Marcell Jacobs, campione in carica nei 100 metri alle Olimpiadi.