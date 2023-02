Nuoto, velocisti azzurri in raduno ad Ostia dal 16 al 25 febbraio: i convocati

Ha preso il via il raduno di Ostia per il gruppo dei velocisti azzurri del nuoto, che allenati da Claudio Rossetto rimarranno al Centro Federale dal 16 al 25 febbraio. Di seguito la lista dei convocati: Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto), Giovanni Caserta (In Sport), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle – Team Veneto), Stefano Di Cola (Marina Militare Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro Team Veneto), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle – Team Veneto), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare – Aurelia Nuoto), Ivano Vendrame (Esercito Larus Nuoto). Nello staff il preparatore atletico Marco Lancissi e il fisioterapista Alessandro Del Piero