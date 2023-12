Troppe critiche sui social: Benzema chiude l’account Instagram

Stanco delle troppe critiche ricevute sui social network, Karim Benzema ha deciso di chiudere il suo account Instagram. Il Pallone d’Oro 2022 non sembra essersi ambientato benissimo in Arabia Saudita, e nonostante il suo rendimento da 12 reti e 6 assist in 20 partite con la maglia dell’Al-Ittihad, il suo feeling con la tifoseria non è mai decollato. Dopo la sconfitta casalinga per 5-2 contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, il francese ex Real Madrid è stato subissato dalle critiche, al punto che alcuni tifosi lo hanno addirittura soprannominato “Ben Hazima”, che in arabo significa “figlio della sconfitta”.