Bologna, Di Vaio: “Se staremo in alto più facile la permanenza di Thiago Motta”

Il Bologna sta vivendo un momento magico, con la Champions League nei pensieri e nei sogni dei tifosi, ma anche degli addetti ai lavori emiliani. A parlare della forza della squadra di thiago motta, è stato marco Di Vaio, ds dei rossoblu, che ha parlato anche del futuro del tecnico, richiesto anche dalle big del nostro calcio.

Di Vaio a La Gazzetta dello Sport: “Con Thiago ci vediamo tutti i giorni: sappiamo cosa vorrebbe, che idee ha. Ora è il momento di coltivare quello che stiamo vivendo. E di mantenerlo. Tramite questo percorso può nascere un futuro con Thiago. Più si sta in alto e più avremo possibilità. Ho già detto che con lui vorremmo continuare a lungo e lo ribadisco. Se temiamo che arrivi una big a prenderselo? Paura no. Siamo contenti e stiamo riuscendo a fare assieme quello che in passato non è riuscito. Questo è un posto in cui lui può crescere e continuare a fare il suo calcio: credo sia una base importante per un tecnico bravo e giovane. Ripeto: arrivare in Europa può aiutarci a proseguire assieme“.