Triestina-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Fiorenzuola, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo un ottimo avvio di stagione, si trovano al terzo posto in classifica con la vetta che dista soltanto tre punti. Questo weekend potrebbe essere quello che avvicinerebbe i triestini ancora di più alla vetta. La Fiorenzuola però cercherà di rendere la vita difficile alla Triestina, soprattutto per cercare di risollevare la propria stagione e di tenersi lontano dalla zona rossa della classifica. Match in programma sabato 28 ottobre alle 18.30 con diretta su SKY SPORT e NOW TV.

