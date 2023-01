Traffico di droga, ex calciatore di Juventus e Napoli Michele Padovano assolto in appello

L’ex calciatore di Napoli, Genoa e Juventus, Michele Padovano, è stato assolto in appello dall’accusa di traffico di droga per il quale in primo grado l’accusa aveva chiesto 24 anni di reclusione, con annullamento e rinvio della condanna sei anni e otto mesi da parte della Cassazione. Fine di un incubo che durava dal 2006 per l’ex attaccante, una presenza con l’Italia, che al processo di appello bis ha sentito la parola assoluzione: “Siamo davvero felici – affermano i legali Francini e Galasso – che l’esame approfondito della Corte d’Appello abbia finalmente restituito a Padovano la propria dignità e la propria vita”.