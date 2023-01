Fiorentina, Amrabat sui social: “Insegui il futuro, non è promesso a nessuno”

Un messaggio criptico, a poche ore dall’offerta del Barcellona. ”Inseguilo adesso. Il futuro non è promesso a nessuno”, ha scritto su Instagram il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, finito nel mirino del club blaugrana che, secondo i media spagnoli, avrebbe offerto in questo ultimo giorno di mercato 4 milioni di euro per il prestito oneroso più diritto di riscatto da 36. Offerta che i viola avrebbero rispedito al mittente. lntanto sta spopolando sui canali social della Fiorentina l’hashtag #freeAmrabat organizzato da sostenitori del Barcellona e tifosi marocchini.