Nuovo stop per Neymar, non ci sarà nella trasferta di domani contro il Montpellier. L’attaccante brasiliano non è stato convocato, e il club parigino ha rilasciato un comunicato ufficiale annunciando che l’ex Barcellona soffre di affaticamento muscolare e che non ha partecipato alla rifinitura agli ordini di Christophe Galtier.