Tottenham, Stellini: “Conte tornerà in panchina contro il Milan, aveva bisogno di un mese di stop”

Ultima da sostituto di Antonio Conte per Cristian Stellini. Il vice allenatore del Tottenham, infatti, siederà ancora in panchina contro il Wolverhampton in Premier League, ma fra pochi giorni, contro il Milan nel ritorno di Champions League, tornerà proprio l’allenatore leccese rimasto ai box per i postumi di un intervento chirurgico: “Dopo la partita contro i Wolves sarà a Londra e si rimetterà al lavoro da domenica. Lo staff medico ha deciso che gli serviva un mese dall’intervento e il mese finisce domani”.