Inter, Zhang vicino alla squadra: la giornata del presidente nerazzurro ad Appiano Gentile

L’Inter versa in un momento delicatissimo e la partita contro il Lecce è delicatissima sia in termini di risultati sia per l’ambiente. Il treno della qualificazione alla prossima Champions League rischia di non aspettare. Proprio per questo, il presidente Steven Zhang ha voluto assistere a tutto l’allenamento della squadra per poi rimanere anche nelle pause al centro di Appiano Gentile.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è visto un Steven Zhang abbastanza concentrato, così come tutti in quel di Appiano Gentile. Il numero uno dei nerazzurri in mattinata ha raggiunto la squadra e Beppe Marotta ed ha assistito alla seduta mattutina di allenamento. Poi è rimasto a pranzare con Simone Inzaghi, al quale ha ribadito una certa fiducia. Un messaggio chiaro e di compattezza da voler inoltrare a tutto il mondo Inter che in questo momento ha bisogno di reagire dopo la sconfitta pesante contro il Bologna per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League e di ottenere il pass per i quarti della stessa Coppa Campioni nella partita contro il Porto.

Per le faccende di campo, invece, la seduta ha rilevato che ancora Skriniar, Dimarco e Correa non hanno preso parte all’intera seduta con la squadra, ma hanno lavorato a parte. I primi due, se non daranno delle minime sicurezze nella rifinitura, non saranno rischiati contro il Lecce. La partita decisiva contro il Porto incombe e non si può rischiare veramente nulla. La convocazione dello slovacco e dell’esterno ex Parma verrà comunque valutata nelle prossime ore. Chi non ci sarà certamente e il Tucu: il lavoro personalizzato proseguirà anche nella prossima settimana, con la speranza di riaverlo a La Spezia nel prossimo turno di campionato.