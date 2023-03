Qualificazioni Euro 2024, è la notte da bomber: Cristiano Ronaldo e Kane da record

È iniziata nel segno dei bomber la strada verso il prossimo campionato europeo in programma nell’estate del 2024. Nella prima giornata di qualificazioni è impossibile non citare il solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nella sfida tra il suo Portogallo e il malcapitato Liechtenstein. CR7 non solo ha raggiunto 100 gol in partite ufficiali con la maglia della propria nazionale, ma ha soprattutto toccato 197 presenze – record all-time – con quota 200 ora lì a portata. Anche Harry Kane, oltre a festeggiare una vittoria che l’Inghilterra non conquistava in Italia dal 1961, con il calcio di rigore segnato nel primo tempo ha festeggiato la rete numero 54 con la nazionale dei Tre Leoni, staccando una leggenda come Wayne Rooney con cui fino a giovedì sera deteneva il primato di gol segnati.

Nell’amara notte di Napoli per Mancini una delle poche liete note si chiama Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino in forza al Tigre ha bagnato il proprio debutto con la maglia azzurra con la rete dell’1-2, fulminando Pickford dopo un perfetto assist di Lorenzo Pellegrini. Era dal 2019, con Orsolini, che un giocatore italiano non iniziava il proprio percorso in nazionale con una rete. Non è un record, ma Rasmus Hojlund non dimenticherà mai la serata della prima da titolare con la Danimarca. Il centravanti dell’Atalanta ha trascinato con una tripletta i suoi compagni nella vittoria casalinga contro la Finlandia. Hojlund ha aperto le marcature nel primo tempo, riportando avanti i suoi a otto minuti dalla fine per mettere poi la partita in ghiaccio nei minuti di recupero. Una prestazione che farà sicuramente piacere a Gasperini ma che aumenterà gli estimatori per uno degli attaccanti più interessanti del panorama internazionale.