Tottenham, crack Perisic: per il croato rottura del legamento crociato

Il Tottenham non potrà contare per molto tempo sulle prestazioni di Ivan Perisic. L’esterno ex Inter ha subito un infortunio grave, relativo alla rottura del legamento crociato del ginocchio destro. A comunicarlo è stato lo stesso club londinese con un comunicato ufficiale.

Il comunicato: “Possiamo confermare che Ivan Perisic ha subito un infortunio complesso al legamento crociato anteriore (ACL) del ginocchio destro. L’esperto nazionale croato si è infortunato durante un allenamento senza contatto e verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Ivan inizierà quindi la riabilitazione con il nostro staff medico e dovrebbe restare fuori per il resto della stagione”.