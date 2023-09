Lecce, momento d’oro: D’Aversa premiato come Miglior Allenatore di Agosto

Roberto D’Aversa è tornato in Serie A con le idee abbastanza chiare: stupire. In quel di Lecce, l’ex tecnico del Parma, è stato protagonista del primo mese e mezzo che hanno proiettato la sua squadra nei quartieri alti della classifica. I giallorossi, infatti, sono ancora imbattuti in campionato.

Dopo il mese di agosto vissuto da protagonisti assoluti, la Lega ha deciso di premiare D’Aversa che verrà premiato prima della partita di venerdì prossimo, fra il suo Lecce e il Genoa di Gilardino. Il premio, informa la Lega di Serie A, è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 3ª di campionato, nelle quali la squadra salentina ha ottenuto sette punti, battendo Lazio e Salernitana e pareggiando a Firenze.

De Siervo ha voluto commentare la scelta: “Al debutto sulla panchina dei salentini, mister D’Aversa ha saputo da subito trasmettere la sua mentalità, valorizzando l’interessante parco giocatori messo a disposizione dal presidente Sticchi Damiani ed esprimendo un gioco offensivo ed efficace, come dimostrano gli importanti successi casalinghi contro Lazio e Salernitana e il pareggio di Firenze, che sono valsi al tecnico il primo premio di Coach Of The Month di questo campionato“.