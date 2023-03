Torneo di Viareggio 2023, Torino straripante: 6-0 al Pontedera

di Mattia Zucchiatti 2

Il Torino dilaga 6-0 contro il Pontedera nella prima gara del Torneo di Viareggio 2023. Subito tre punti per i granata che si impongono con i gol di Iacovoni (7′, 51′), Marchioro (48′), Giovannini (58′), Ceschin (85′) e Ceica (87′). La squadra toscana non è mai in partita e alla fine deve arrendersi alla qualità dei granata, che si candidano tra le favorite per la vittoria finale. Finisce invece 1-1 l’altra gara del girone 2 tra Apia Leichhardt e Don Torcuato: al gol di Bossio al 36′, ha risposto Di Giacomo quattro minuti più tardi.