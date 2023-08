Torino, Tameze si presenta: “Siamo ambiziosi, possiamo puntare all’Europa”

Ivan Juric ha abbracciato anche un altro nuovo acquisto che sa di ritorno con il tecnico serbo. Tameze e Juric, infatti, si sono assaporati tempo fa in quel di Verona ed ora e per il futuro condivideranno l’esperienza in quel di Torino. Oggi è stato il giorno della presentazione di Tameze.

Le parole di Tameze: “Il gruppo è bello e la squadra è forte, a centrocampo ci sono tanti grandi giocatori: è un Toro ambizioso, se vinciamo le partite è inevitabile poter pensare all’Europa. E’ stata una trattativa molto veloce, mi sono subito trovato bene con il presidente e poi volevo ritrovare il mister proprio lui ha avuto un peso importante: conosco il suo spirito e le sue ambizioni, è un allenatore che attraverso il lavoro fa crescere tutti i suoi giocatori”