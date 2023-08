F1, Vasseur assicura: “Nel 2024 la Ferrari sarà più veloce di otto decimi”

La stagione della Ferrari in Formula 1 non è affatto esaltante a causa di continui alti e bassi, che hanno permesso alla scuderia di ottenere pochi podi finora. I risultati latitano, ma il team principal Frederic Vasseur, nel corso di un’intervista concessa ad Autosprint, si è detto fiducioso in vista del prossimo anno facendo una promessa a tutti i tifosi: “Secondo il nostro piano di sviluppi la macchina a settembre sarà più veloce di due decimi e di altri due ad ottobre, fino ad arrivare ad un totale di otto decimi nel 2024. Abbiamo un nostro chiaro piano di lavoro, non possiamo perdere tempo pensando agli altri, anche perché non conosciamo i loro movimenti”.