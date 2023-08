Bologna, Thiago Motta: Arnautovic gioca, del mercato non mi interessa. Su Dominguez…”

Il Bologna si prepara al debutto stagionale ufficiale contro il Cesena in Coppa Italia. Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa, anche e soprattutto della situazione di mercato di alcuni pezzi pregiati del club: da Arnautovic a Dominguez. Questi i passaggi in conferenza.

Le parole di Motta: “Marko ha fatto una buona preparazione, ora sta bene. Per il resto lui sa cosa penso e io so cosa pensa lui, anche la società sa cosa penso. Domani gioca, sul mercato parlate con Sartori, Di Vaio e Fenucci perché sono loro che prendono le decisioni durante il mercato. Avevo detto che deve cogliere l’opportunità dell’ultimo treno? Continuo a pensarla così”.

Su Orsolini e non solo: “Vedremo, oggi era in gruppo. Speriamo possa mettere su allenamenti e che possa essere di contributo alla squadra, ma domani non ci sarà. Barrow dei dolori che derivano dalla caviglia e si sta allenando a parte. Sono convinto che tornerà a disposizione, lui sa cosa penso e anche la società. Come ho detto prima sono i dirigenti che devono prendere la miglior decisione per la squadra. Schouten e Dominguez sono due giocatori importanti ma io non voglio giocatori scontenti, voglio giocatori che diano il massimo per la squadra. Posch è molto determinato, si era fatto male ma si è allenato duramente. E domani ci sarà, così come Lucumì”.