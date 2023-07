Torino, Schuurs spaventa i tifosi: “Non so se resto”

Giorno di primo ritiro quello per il Torino che si è ritrovato dopo le vacanze al quartier generale del Filadelfia di Torino. Tanti i giocatori che sono arrivati sin dai primi momenti della stagione. Fra questi anche Perr Schuurs che si trova al centro del mercato in uscita del Torino. Juric ha chiarito di voler avere il giocatore anche nella prossima stagione, ma a quanto pare, il giocatore non sarebbe convinto della permanenza in granata la prossima stagione.

Infatti, all’arrivo di Schuurs in macchina, molti sono stati i tifosi a fiondarsi per salutare e ricevere autografi dal giocatore. Uno delle domande fatte al difensore è stata quella legata alla permanenza al Torino, alla quale Schuurs ha risposto alimentando dubbi. “Non so se resto“, queste le parole dell’ex Ajax, sul quale c’è l’interesse forte del West Ham che sarebbe in pressing.