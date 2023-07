Ciclismo: Evenepoel parteciperà alla Vuelta di Spagna

Remco Evenepoel parteciperà alla Vuelta di Spagna, che scatterà da Barcellona il prossimo 26 agosto e si chiuderà il 17 settembre. Lo annuncia il suo team, la Soudal-Quick-Step, in una nota. Il corridore belga, ritiratosi dal Giro d’Italia dopo esser risultato positivo al coronavirus, tornerà sulle strade spagnole per difendere il titolo conquistato nell’edizione 2022. “Sono davvero entusiasta di tornare alla Vuelta. Ovviamente ho solo bei ricordi della mia prima partecipazione l’anno scorso. Ci siamo divertiti moltissimo e non vedo l’ora di essere di nuovo lì, di affrontare la corsa e le sue numerose sfide e di incontrare di nuovo tifosi fantastici che trasmettono energia ogni giorno. Come sapete adoro correre in Spagna, molte delle mie più grandi vittorie da professionista sono arrivate lì, spero di continuare il mese prossimo“, queste le parole di Evenepoel.