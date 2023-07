Brasile, muore tifosa del Palmeiras per una bottigliata in testa: arrestato supporter del Flamengo

Morta Gabriela Anelli, tifosa del Palmeiras in Brasile. Sabato scorso la 23 enne, è stata colpita con una bottigliata in testa lanciata da un tifoso del Flamengo, che è stato nel frattempo arrestato. La giovane è deceduta all’ospedale Santa Casa da Misericórdia, dove era stata ricoverata dopo l’incidente, ma già in ambulanza aveva già subito due arresti cardiaci, ha poi trascorso il fine settimana in una stanza di terapia intensiva, ma non ha superato la crisi. “Il caos è iniziato dopo che due tifosi del Flamengo si sono recati alla biglietteria del cancello A, scatenando il malcontento tra i tifosi del Palmeiras, che hanno iniziato a inseguire i loro rivali”, ha fatto sapere la polizia militare di San Paolo.