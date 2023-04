Torino-Salernitana, Sousa: “Difficile cambiare mentalità. Ho voglia di proseguire questo progetto”

Dopo Torino-Salernitana ha parlato ai microfoni di Dazn Paulo Sousa che si è dimostrato soddisfatto e molto partecipe per il futuro del club campano. Queste le parole del tecnico portoghese ex Fiorentina.

Sulla partita: “Cambiare una mentalità dei singoli della squadra non è facile, poi fare gol e il palo la squadra si è abbassata quasi perdendo la fiducia dell’inizio di gara. Loro sono stati capaci di prendere il tempo a noi, abbiamo dato sempre tempo e spazio al Torino con il pallone. Ci hanno creato difficoltà fino al gol, stavo per fare i cambi qualche minuto prima ma purtroppo questo non è successo. Dopo il loro gol sembrava che era cambiato l’atteggiamento, timidamente siamo andati più avanti e potevamo essere più incisivi. Sono contento per il risultato, abbiamo giocato contro una squadra creata per stare in Europa e per come si era messa la squadra è venuta fuori. Il maggior rammarico è quello di far capire ai ragazzi che con l’Inter siamo stati capaci di pressare tutto il secondo tempo, dobbiamo fare in questo modo. L’unico modo per vincere le partite è credere nelle nostre idee e non dobbiamo abbassarci quando vinciamo“.

Sul futuro: “Ho molta voglia di continuare in questo progetto, mi piace vedere la crescita dei ragazzi. Serve la mentalità, cambiare durante una stagione quando abbiamo bisogno del risultato la continuità è più difficile“.