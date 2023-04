Sassuolo, Carnevali: “Oggi per Frattesi non sarà facile, ma ancora nulla di concreto con Juventus”

“Non solo il Sassuolo, ma anche i grandi club devono puntare sugli italiani, vedere Barbieri nella Juve è la strada giusta per ricominciare un cammino nuovo”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro la Juventus: “Frattesi? Per lui non sarà facile, c’è molta attenzione nei suoi confronti, è ambito dai vari club: è prematuro parlare di mercato, non c’è nulla di concreto per il momento con la Juventus”.