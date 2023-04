Sassuolo-Juventus oggi in TV: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi, domenica 16 aprile alle ore 18:00, proseguirà la 30esima giornata della Serie A 2022/2023 e, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena l’interessante sfida tra Sassuolo e Juventus. I neroverdi sono tredicesimi in classifica con 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi, 12 sconfitte), mentre i bianconeri sono settimi a quota 44 (18 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, -15 punti di penalizzazione). La gara d’andata, disputatasi a Torino il 15 agosto 2022, è terminata 3-0 in favore della Juventus, che ha vinto 15 degli ultimi 20 scontri diretti andati in scena tra queste due compagini, con 3 pareggi e 2 vittorie del Sassuolo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.