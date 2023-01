Torino, manca solo l’ufficialità per Lukic al Fulham: risolti i problemi con il club inglese

Dopo la frenata improvvisa nelle ultime ore, la trattativa per Sasa Lukic dal Torino al Fulham sembra finalmente essersi sbloccata. A riportare i problemi era stato il portale inglese Football Insider, spiegando come l’operazione fosse in fase di stallo a causa di un problema dell’ultimo minuto sul pagamento della quota. Le due società hanno però trovato l’accordo e la situazione si sarebbe risolta. Non resta dunque che attenderà l’ufficialità del trasferimento del centrocampista serbo, che sbarcherà in Premier League per circa 10 milioni di euro.