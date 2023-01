Inter, Sabatini difende Skriniar: “Ragazzo superlativo e miglior difensore del campionato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Walter Sabatini ha detto la sua sulla vicenda Skriniar, con il giocatore che lascerà l’Inter in estate per accasarsi al Psg a parametro zero: “Milan è un ragazzo superlativo che si comporta benissimo sia dentro che fuori dal campo, perciò è veramente triste questa situazione. Sono molto dispiaciuto, anche per il fatto che l’Inter sarà chiamata a prendere provvedimenti antipatici nei confronti del giocatore. Niente più fascia? Provvedimento barbaro“.

Sabatini ha poi parlato in ottica futura: “La situazione diventerà torbida, mi auguro solo che non ci siano conseguenza per il giocatore. Skriniar è arrivato all’Inter perché Luciano Spalletti lo volle a tutti i costi, anche se io avevo qualche dubbio. Ad oggi è il migliore difensore del campionato“.