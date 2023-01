Sampdoria, Quagliarella: “Il club ha bisogno dei miei gol. Futuro? Deciderò a giugno”

Fabio Quagliarella, il giorno del suo 40esimo compleanno ha parlato del suo futuro: “Intanto spero di festeggiare qualcosa di importante qui a giugno, poi fra qualche mese deciderò. Bisogna essere obiettivi con se stessi, capire tante cose, quando si prende una decisione bisogna farlo a 360 gradi, mettere tutto sul tavolo e decidere”. Il giocatore ha poi continuato: “In questa stagione non è ancora arrivato il gol e lo sto aspettando, la Samp ha bisogno dei miei gol e devo tornare a segnare il prima possibile”. Quagliarella ha anche parlato di quanto accaduto ieri in sede blucerchiata, col proiettile a salve recapitato al club: “Sono cose da condannare, non belle, i veri tifosi sono quelli che ci incitano e contestano ma in modo civile. Loro non possiamo che ringraziarli”.

Poi ha concluso: “Sono felicissimo della mia carriera, con tutti i suoi alti e bassi, e di come è andata la mia vita fino ad ora. Avrei preferito oggi festeggiare con la squadra in una posizione di classifica più serena e con la società più serena ma capitano delle cose e bisogna affrontarle di petto”.