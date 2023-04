Arsenal, polizia di Londra indaga su tweet razzista verso Bukayo Saka

L’errore di Bukayo Saka su rigore nella sfida tra Arsenal e West Ham, finita per 2-2, ha provocato nuovi vergognosi insulti razzisti verso il calciatore inglese. La polizia di Londra sta infatti indagando su un tweet pubblicato domenica durante la partita ed ora cancellato, ma la polizia ha oggi affermato che il tweet era stato tempestivamente segnalato e divenuto oggetto di indagine. Come detto, non è la prima volta che Saka si ritrova vittima di questi messaggi: era successo anche dopo il suo errore dal dischetto nella finale dell’Europeo perso dall’Inghilterra contro l’Italia ai rigori e in altre occasioni.