Torino, Buongiorno: “Siamo contenti, questa è una squadra che lotta”

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, parla della vittoria dei granata contro la Salernitana: “Siamo contentissimi, dovevamo dare continuità al nostro lavoro dopo la vittoria con il Genoa, in queste due settimane abbiamo lavorato sodo ed è arrivata questa vittoria. Sono emozioni impagabili ed è per questo che sono rimasto. Sicuramente è stato un momento in cui ho pensato tanto: alla fine ha vinto il cuore e sono contento sia andata così. Il Torino per me è una squadra che lotta, che non molla, che suda su tutti i palloni, il nostro obiettivo è migliorare ogni allenamento per cercare di fare più punti possibili. L’arrivo di Zapata? In campo non penso ci sia bisogno di commenti, fuori ho conosciuto un bravissimo ragazzo, insieme a lui possiamo aiutare tanto i compagni”.