Wta Guadalajara 2023, esordio ok per Camila Giorgi: Sherif sconfitta in due set

Comincia con il piede giusto il Wta di Guadalajara per Camila Giorgi. Sul cemento messicano è in corso il torneo 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari con la tennista italiana, numero 56 del ranking mondiale, che ha sconfitto l’egiziana Mayar Sherif, numero 32 Wta e 14esima testa di serie, con lo score finale di 7-5 6-3. Camila al secondo turno se la vedrà con la spagnola Cristina Bucsa, numero 87 del mondo. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti.

PRIMO SET – L’inizio di partita è molto equilibrato con break e controbreak nei primi due games. Camila con il passare dei minuti alza l’intensità e comincia a macinare vincenti, il quinto game è infinito ma alla fine Giorgi annulla una palla break e sale sul 3-2. Sherif è un osso duro e ribatte colpo su colpo riuscendo a rimanere in scia. Il momento lo decisivo lo si vive nel dodicesimo gioco quando, con Giorgi avanti 6-5, l’azzurra riesce a strappare per la seconda volta il servizio alla sua avversaria e chiude il parziale per 7-5.

SECONDO SET – Di fatto il primo set è uno spartiacque della partita perché la marchigiana prende il largo ad inizio secondo set, gioca più sciolta e non lascia scampo all’egiziana che in pochi minuti si ritrova sotto prima per 0-3 e successivamente per 5-1. Un po’ di tensione e un po’ di imprecisione complicano e non poco il secondo set, Giorgi non sfrutta quattro match point, si fa rimontare sul 5-3, ma poi ai vantaggi riesce a tenere un game delicatissimo e chiude la partita: 7-5 6-3 lo score finale. Domani di nuovo in campo per il secondo turno.