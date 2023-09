Champions League, Xavi: “Dobbiamo fare un passo avanti. Obiettivo passare i gironi”

E’ la giornata di vigilia del Barcellona, in vista dell’esordio in Champions League, sul campo dell’Anversa. In conferenza stampa ha parlato Xavi, spiegando come sia arrivato per i suoi il momento di fare un salto in avanti.

Le parole di Xavi: “L’anno scorso abbiamo fatto bene nelle competizioni nazionali, ma dobbiamo fare un passo avanti in Europa. La Champions è la competizione che ci darà la spinta per essere competitivi. Vogliamo dare continuità alla partita di sabato. Abbiamo una rosa per competere in Europa, ma dobbiamo dimostrarlo. L’obiettivo è superare la prima fase e intanto arrivare agli ottavi. Mi piacciono le sfide. Anche i giocatori sono molto emozionati. Domani giochiamo contro i campioni del Belgio. Vogliamo comunque dimostrare che in Champions League possiamo competere bene. Lo scorso anno contro Bayern e Inter ho visto rispetto nei nostri confronti ma il rispetto va guadagnato, dobbiamo fare un passo avanti in questa competizione, non la vinciamo dal 2015 e almeno dobbiamo essere competitivi. L’asticella è molto alta, ma questa è una conseguenza del fatto che il Barcellona in dieci anni ha vinto quattro Champions“.