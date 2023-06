Toldo sull’Inter: “È la squadra peggiore da affrontare per il City, non ha nulla da perdere”

Francesco Toldo è intervenuto a Radio Anch’io Sport in vista di una settimana molto speciale per lui. Fiorentina e Inter, squadre in cui ha trascorso un totale di 18 anni della sua carriera, disputeranno infatti due finali europee: “Questo doppio appuntamento fa parte della mia storia personale. Giocare una finale è un sogno, ora bisogna affrontarle al meglio. Mi auguro che il nostro campionato torni ai livelli di un tempo“.

L’ex portiere ha poi parlato della sfida tra Manchester City e Inter a Istanbul: “Contro il Real, il City sembrava il Barcellona di Guardiola per fraseggio e possesso palla. Tuttavia l’Inter è probabilmente la squadra peggiore da affrontare per il City. E’ imprevedibile, può far male in verticale e ha muscoli. Ovviamente il Manchester City parte favorito, ma l’Inter è arrivata con merito in finale e non ha nulla da perdere. Sarà una partita da giocare e vivere“.

Sulla finale di Conference tra Fiorentina e West Ham, invece: “Gli inglesi non li conosco bene, ma tutti vorremmo che vincesse la Fiorentina. Quest’anno ha espresso un grande calcio, mi ricorda la Fiorentina dei tempi di Cecchi Gori. Italiano invece somiglia molto a Ranieri per il modo di presentarsi. Spero che tutta Italia tifi per i viola e per l’Inter“.

“Se per me il ritiro dal calcio è stata una liberazione, credo che per Ibra sia stata invece una sofferenza. Nell’ultimo anno non ha giocato quasi mai. Quagliarella invece è stato un simbolo di tanti club, ma deve ricominciare in serenità. Credo che in questo momento della carriera possa essere utile una figura come lo psicologo – ha aggiunto Toldo, che infine si è soffermato sul momento dei portieri azzurri – Sono in ripresa e mi fa piacere vederne tanti. A mio avviso il rilancio della categoria è rappresentato da Meret: un ragazzo a modo che ha vinto lo scudetto col Napoli“.