Casini: “Si gioca troppo, ma il problema non è la Serie A a 20 squadre”

Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha fatto un bilancio della stagione 2022/2023: “E’ stato un campionato molto bello. Il Napoli è la quarta squadra negli ultimi quattro anni, ma anche in oltre 20, ad aver vinto lo scudetto. Poi abbiamo introdotto lo spareggio salvezza e, neanche a farlo, apposta, quest’anno ci sarà Spezia-Verona. Si giocherà domenica 11 giugno alle 20:45 in una sede da valutare. Per la disponibilità dello stadio hanno risposto positivamente Lecce, Udine, Firenze e Reggio Emilia. Non dimentichiamo infine che quest’anno siamo tornati ad avere tre finaliste europee come non succedeva dal 1990“.

Casini ha poi toccato un altro tema: “Si gioca troppo, lo dicono anche giocatori e allenatori. Il numero di partite è troppo elevato. Quest’anno la Fiorentina ne giocherà 60, l’Inter credo 57. Il problema è che ridurre le partite dei campionati nazionali non vuol dire che diminuisca il numero complessivo. Non è un problema che l’Italia può affrontare singolarmente. Serie A a 20 squadre? I club hanno deciso di mantenerla per varie ragioni: economiche, visto che più squadre garantiscono più introiti, e geografiche, così è più probabile trovare una rappresentatività. Quest’anno saliranno piazze storiche come Genoa e una tra Bari e Cagliari. Non dimentichiamo poi che anche Premier League e Liga sono a 20 squadre“.

Casini ha infine concluso: “Il calendario asimmetrico verosimilmente verrà confermato anche il prossimo anno. Calendario? Dovrebbe essere pronto per la prima settimana di luglio“.