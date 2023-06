Fiorentina, Italiano: “West Ham squadra pericolosa, sogno di alzare il trofeo”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dell’Uefa in vista della finale di Conference League: “Il West Ham è una squadra molto forte e pericolosa, con qualità e molta fisicità. Anche se in campionato non hanno brillato, non si arriva in finale per caso. Dovremo scendere in campo con la massima concentrazione e curare ogni dettaglio visto che qualsiasi errore può compromettere la partita“.

“Allenare in Europa per me è stata una novità, ma da quando sono diventato allenatore della Fiorentina il mio sogno era di alzare un trofeo. Sono molto felice di giocare una finale e avere la possibilità di farlo – ha aggiunto Italiano – Lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso di cambiamento, centrando la qualificazione per le coppe europee. Quest’anno siamo stati molto bravi: forse abbiamo accelerato un po’ nel programma ma ovviamente ne siamo contenti. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza della situazione“.

Infine, il tecnico dei viola ha concluso: “Dopo le prime gare in Europa ci siamo adattati, cominciando a preparare le partite nonostante le difficoltà derivate dalle sedute di allenamento in meno. Sicuramente le vittorie ci hanno consentito di lavorare con entusiasmo e questa finale è un premio per tutti i sacrifici fatti“.