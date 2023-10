Francia, Todibo: “Risata nervosa durante il minuto di silenzio nel match contro l’Olanda”

Sono stati giorni di dubbi e di perplessità intorno alla vicenda Todibo che in Francia ha scosso alcuni malumori visto che durante il minuto di silenzio nel match contro l’Olanda, valevole per le Qualificazioni di Euro 2024, la telecamere ha inquadrato il giocatore mentre rideva. La Federazione francese ha chiesto spiegazioni al ragazzo, che ha tempestivamente dato.

Le parole di Todibo: “Voglio dire la mia a proposito della portata di questa situazione e dell’interpretazione che ne è stata data, abbastanza folle. Ho fatto una risata nervosa durante il minuto di silenzio ma in nessun caso ho preso in giro qualcuno. Il contesto era particolare, eravamo in mezzo alla tifoseria avversaria che aveva fatto certe battute e mi è venuta fuori questa risata nervosa. Ma voglio chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, è il minimo che io possa fare, non c’è dubbio. Sono turbato, perché ciò che è stato detto mette in dubbio l’educazione che mi ha dato mia madre. Alcuni hanno detto che ho riso in questo minuto di silenzio perché prendevo in giro la morte di un insegnante, ma dovete sapere che mia madre ha lavorato nel settore della pubblica istruzione in Nazionale per più di 20 anni e io ho un enorme rispetto per queste persone. Potrebbe essere successo a mia madre. Tutto ciò mi dà fastidio perché riflette un’immagine che non è la mia. Penso di essere un ragazzo con un’ottima istruzione e che rispetta le persone che ha davanti“.