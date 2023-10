Wta Monastir 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 17 ottobre con Paolini, Trevisan e Bronzetti

Il programma di martedì 17 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Monastir 2023. In terra tunisina debuttano anche le altre tre azzurre presenti nel main draw dopo Errani, Rosatello e Stefanini. Si tratta di Jasmine Paolini, Martina Trevisane e Lucia Bronzetti, accreditate rispettivamente della testa di serie numero 1, 3 e 6. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Dalle 11:30 – Parrizas Diaz vs (7) Frech

A seguire – Eala vs (2) Mertens

Non prima delle 15:30 – Kawa vs (3) Trevisan

Non prima delle 17.30 – (1) Paolini vs Cornet

Non prima delle 19.00 – (4) Tsurenko vs Paquet

COURT 1

Dalle 11:30 – Kucova vs (6) Bronzetti

A seguire – Liu vs Bektas

A seguire – Bassols Ribera vs Marcinko

COURT 2

Dalle 11:30 – Zavatska vs Bouzas Maneiro

A seguire – Bolsova vs Hontama

A seguire – Semenistaja vs E.Andreeva