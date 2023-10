Trigoria, Roma a ranghi ridotti per preparare la sfida al Monza: in miglioramento Dybala

E’ una Roma ancora a ranghi ridottissimi quella che si è ritrovata a Trigoria per iniziare a preparare la sfida al Monza del prossimo weekend. Mourinho, infatti, può contare quasi esclusivamente sulla Primavera, alla quali si aggiungono Svilar, Belotti e Spinazzola. Ancora fermi ai box tutti gli infortunati con Smalling, Llorente e Renato Sanches che non sono ancora a disposizione, così come Pellegrini e Dybala.

Proprio l’argentino è il sorvegliato speciale da Mourinho; il ginocchio, che lo aveva costretto a lasciare il campo a Cagliari, si è sgonfiato ma lo staff medico non vuole correre nessun rischio tanto che verrà preservato sia contro il Monza che contro lo Slavia Praga puntando l’Inter, match nel quale potrebbe giocare uno spezzone per presentarsi poi tirato a lucido per Lecce e soprattutto per il derby del 12 novembre.