Theo Hernandez è pronto per una nuova avventura lontano dalla Serie A: di seguito le cifre e i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Al-Hilal sarebbe ad un passo dall’acquisto di Theo Hernández dal Milan.

Una notizia sconvolgente per i tifosi rossoneri, se si pensa che oltre al terzino ex Real Madrid, la squadra di Milano ha già ceduto a titolo definitivo un altro grande giocatore al Manchester City, ovvero Reijnders. Ma una cessione che potrebbe anche portare ad avere più margine di manovra sul mercato. Di seguito le cifre dell’operazione.

Theo Hernandez all’Al-Hilal: i dettagli

Il classe ’97 avrebbe quindi trovato un accordo con il club arabo, che lo porterà a guadagnare 20 milioni di euro a stagione. La dirigenza rossonera spera – dal canto suo – di guadagnare almeno 30 milioni di euro dalla sua cessione in modo da poter trovare i sostituti adatti per il nuovo Milan targato Allegri.

In questa stagione l’esterno francese si è ritagliato tanto spazio nonostante la stagione deludente che ha comunque portato alla vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter e una finale di Coppa Italia persa contro il Bologna di Italiano in finale dopo aver battuto sempre i cugini in semifinale.

Il francese dunque si aggregherà con la squadra di Simone Inzaghi qualora la trattativa dovesse andare in porto con l’obiettivo di vincere il più possibile. Lo stipendio parla da solo e purtroppo rimane uno scoglio troppo duro da superare per le squadre europee, costrette a cedere pezzi importanti per l’impossibilità di non garantirgli l’ingaggio troppo elevato che al giorno d’oggi sembra indispensabile.

L’amore per la propria squadra ormai sembra pura immaginazione. Basta pensare alle vecchie bandiere come Del Piero, Totti, Zanetti, Maldini disposti anche a ridursi lo stipendio pur di rimanere con la squadra del cuore.

Ora sembra solo una scelta basata sul business dove tutto è concesso e il campionato arabo sta influenzando negativamente sul mercato delle grandi, basti pensare anche a Milinković della Lazio o Koulibaly del Napoli. L’era dei Moratti, Berlusconi e Agnelli è finita da tempo e il solo pensiero di poter trattenere grandi giocatori in Italia è oramai pura utopia.