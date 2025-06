Il punto dopo l’ultimo incontro tra Napoli e Bologna in cui si è parlato del doppio trasferimento in azzurro di Dan Ndoye e Sam Beukema.

Si è tenuto ieri un incontro tra il Napoli e il Bologna per il doppio trasferimento in azzurro di Dan Ndoye e Sam Beukema.

Come riporta la redazione di Sky Sport, la richiesta dei rossoblù per l’esterno svizzero è di oltre 40 milioni, mentre per il difensore olandese di 35. Cifre importanti che obbligano le società a riaggiornarsi per capire se si potrà continuare con le trattative.

Anche perché il club partenopeo aveva proposto per Ndoye 30 milioni più la contropartita di Zanoli. In serata il direttore sportivo Giovanni Manna è andato a Roma dal presidente Aurelio De Laurentiis per fare il punto.

Le altre trattative

Il Napoli si muove anche sul fronte offensivo, alla ricerca di un centravanti da affiancare a Romelu Lukaku. Restano vive le piste per Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. La società, che ha il sì di entrambi i giocatori, sta lavorando per trovare un’intesa con Liverpool e Udinese.