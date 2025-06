Il Bologna prova il colpaccio Immobile per presentarsi al massimo alla prossima stagione e proseguire sulla strada delle ultime stagioni agli ordini di Vincenzo Italiano. Ma gli ostacoli non mancano.

Ciro Immobile può tornare in Serie A. Dopo la stagione in Turchia al Besiktas, dove ha giocato 30 partite, con 15 gol e 4 assist, l’ex attaccante della Lazio potrebbe fare il percorso inverso e ritrovarsi in Italia, ma con la maglia del Bologna.

Il centravanti ha un altro anno di contratto con i turchi e, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la prima condizione necessaria per l’esito positivo della trattativa è che il club bianconero lo liberi prima della scadenza.

La seconda, forse l’ostacolo maggiore per i rossoblù sembrerebbe essere lo stipendio, visto che Immobile guadagna oggi circa 6,5 milioni di euro a stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i prossimi giorni saranno decisivi: i dirigenti del club – in contatto con Alessandro Moggi, agente del giocatore – stanno valutando l’opportunità con il tecnico Vincenzo Italiano.

Il problema buonuscita

Il terzo ostacolo potrebbe essere quello della richiesta di una buonuscita al Besiktas. Il club turco sa bene, infatti, quanto liberare Immobile alleggerirebbe, come detto, di più di sei milioni le casse della società. Ma Ciro all’ombra delle due Torri andrebbe a guadagnare qualcosa come 2 milioni di euro al massimo. E gli altri 4 che fine farebbero?

Insomma, la volontà c’è, ma gli ostacoli non mancano. Ci vorrà molta convinzione da tutte le parti perché la trattativa possa andare in porto.