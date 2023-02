Wta Dubai 2023, Paolini sconfigge Dodin in due set e si qualifica al main draw

Obiettivo main draw centrato da Jasmine Paolini, che si qualifica per quello che è il torneo più importante di questo mese di febbraio a livello WTA. La tennista toscana nel 1000 di Dubai supera nel turno decisivo delle qualificazioni la francese Oceane Dodin con il punteggio di 6-1 7-5 in appena 1h e 14′ di gioco. Dopo un primo set dominato e chiuso in meno di mezz’ora, l’azzurra nel secondo parziale ha dovuto rimontare da uno svantaggio di 3-5, infilando quattro games consecutivi che le consentono di accedere al tabellone principale, dove sarà presente anche Martina Trevisan.