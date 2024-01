Tajani: “Sono juventino ma rispetto il Grande Torino, fondamentale nella storia del calcio italiano”

Il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si è recato a Torino per il congresso provinciale del suo partito. Un’occasione per parlare anche di calcio, con il vicepresidente del Consiglio noto tifoso juventino: “Mia nonna era torinese e tifosa della Juve, ecco perchè sono tifoso bianconero – racconta Tajani – Però quando ho portato mio figlio allo stadio a Torino l’ho portato come prima cosa a Superga perchè nessuno si deve dimenticare del Grande Torino. Lo sport deve insegnare a rispettare tutti i grandi campioni.”

Una considerazione che secondo Tajani vale anche per la politica: “Si combattono le idee, non le persone. Il rispetto è fondamentale, io sono 100% bianconero ma bisogna riconoscere l’importanza del Grande Torino nella storia del calcio italiano.”