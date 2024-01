Formazioni ufficiali Lecco-Pisa, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecco-Pisa, match valevole per la ventunesima giornata di Serie B 2023/2024. Ci sono solamente tre punti a dividere queste due squadre in classifica, con il Lecco 16esimo e in zona playout e il Pisa 13esimo. A testimonianza di una classifica molto corta e in cui basta una partita che non va per il verso giusto per trovarsi in piena zona a rischio. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCO: Melgrati, Lemmens, Lepore, Battistini, Celjak, Ionita, Crociata, Sersanti, Di Stefano, Buso, Novakovich.

PISA: Nicolas, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves, Veloso, Marin, Arena, D’Alessandro, Torregrossa, Bonfanti.