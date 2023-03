Francia, Deschamps: “Maignan sarà il nostro nuovo portiere titolare”

Passaggio di consegne in casa Francia con il ct Didier Deschamps che ha ufficializzato il cambio in porta. Le chiavi della porta della nazionale francese, infatti, passeranno da Hugo Lloris a Mike Maignan che difenderà la porta de Les Blues dalla prossima partita. Le parole di Deschamps in conferenza stampa, infatti, segnano un vero e proprio passaggio di consegne.

Queste le parole del ct della Francia. Sul passaggio di consegne: “C’è una gerarchia. La maglia numero 1 va a Maignan. Ci sarà la gerarchia per questo raduno, ma potrebbe anche essere diversa per il prossimo a giugno“. Lloris ha detto addio alla nazionale francese dopo il Mondiale in Qatar. Gli altri due portieri convocati da Deschamps in questa tornata sono stati Areola e Samba.