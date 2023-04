Liga, il Barcellona chiede le dimissioni di Tebas: “Siamo indignati e stanchi”

In queste ore in Spagna è scoppiato il caso Tebas, con il presidente della Liga che è stato accusato in un articolo de “La Vanguardia” di aver fornito prove false contro il Barcellona per incriminare il club blaugrana nell’ambito dell’inchiesta per il pagamento degli arbitri. Una vera e propria bomba mediatica, che il diretto interessato ha subito smentito parlando di “falsità e calunnie dei giornalisti”. Il Barcellona però non la vede allo stesso modo e pochi minuti fa ha pubblicato un comunicato ufficiale davvero pesantissimo.

IL COMUNICATO UFFICIALE COMPLETO DEL BARCELLONA

Il club catalano ha espresso la sua “profonda rabbia, indignazione e stanchezza. Chiediamo a Tebas di presentarsi pubblicamente a chiedere spiegazioni – si legge nella nota – Il presidente Laporta ha affermato nelle ultime settimane come ci sentiamo vittime di un linciaggio mediatico per fatti mai accaduti. Il Barcellona non ha mai acquistato arbitri. Il presidente della Liga ha contribuito ad alimentare questo fuoco cercando di condannarci davanti all’opinione pubblica prima di essere giudicati. Mai credevamo che sarebbe arrivato alla produzione di prove false.”