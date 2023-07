Tabellino Sassuolo-Sudtirol 4-0: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il Sassuolo ha vinto sul Sudtirol per 4-0. La partita, dominata dai neroverdi, ha visto segnare, durante il primo tempo, Henrique al 13′ ed Erlic al 25′, senza che la squadra concedesse spazio agli avversari. Nella seconda metà di gara invece ci ha pensato Defrel ha mettere il risultato in cassaforte, collezionando una doppietta con un primo gol al 57′ e il secondo al 84′. Entrambe le squadre hanno sfruttato l’occasione per inserire nel gioco giovani leve e nuovi arrivati. Di seguito il tabellino dei vincitori:

Sassuolo-Sudtirol 4-0

Reti: 14’ Henrique (S), 25’ Erlic (S), 57’ e 83′ Defrel (S).

Sassuolo: Consigli (46’ Cragno); Toljan (67’ Missori), Erlic, Tressoldi (46’ Viti), Kyriakopoulos (46’ Rogerio); Lopez, Henrique (80’ Leone); Berardi (74’ Volpato), Bajrami (46’ Defrel), Ceide (74’ Laurienté); Pinamonti (67’ Mulattieri).

A disposizione: Pegolo, Theiner, Flamingo, Russo, Miranda.

All.: Alessio Dionisi.

Sudtirol: Poluzzi (63’ Drago), Cagnano (63’ Davi), Ghiringhelli (63’ Shiba), Ciervo (46’ Cisco), Casiraghi (46’ Pecorino), Rover (63’ Kofler), Tait (63’ Di Tacchio), Giorgini (46’ Vinetot), Peeters (46’ Lonardi), Masiello (63’ Curto), Odogwu (63’ Rauti).

A disposizione: Siega, Buzi, Dregan.

All.: Pierpaolo Bisoli.

Arbitro: Sig. Prontera di Bologna.

Assistenti: Sig. Scarpa di Reggio Emilia e Sig. Ceolin di Treviso.